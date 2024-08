L’ho uccisa senza motivo | Sharon la confessione choc dell’assassino

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 30 agosto 2024) Social.Verzeni, la: tutte le novità.Verzeni era una giovane donna che è stataa coltellate per strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 mentre camminava non lontano da casa sua, nel comune di Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Dopo un mese dalla tragedia, sembra esserci stata in queste ore un’importante svolta nel caso. Il presunto assassino della ragazza avrebbe deciso di confessare. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO) L'articolo “”:, laproviene da TvZap.