Giovannini alla Stampa | L’Italia non ha capito le regole europee Le pensioni non sono la priorità

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si riportano di seguito stralci dell’intervista di Luca Monticelli a Enricoapparsa il 29 agosto scorso sulaA Enrico, economista e direttore scientifico dell’ASviS, il dibattito sullefa venire in mente che «il nostro Paese non ha ancorale nuo- ve, in quanto non si potrà preparare la prossima legge di bilancio come le precedenti». Perché?«ha una procedura di deficit eccessivo, quindi deve tagliare l’indebitamento. La Commissione europea ha tra- smesso la traiettoria da segui- re per rientrare in 4 anni, ma il governo ha la possibilità di proporre un contro piano in cui il rientra avviene in 7 an- ni, a patto però che questo pia- no sia accompagnato da inve- stimenti e riforme che aumen- tino il tasso di crescita poten- ziale del Pil, andando quindi a ridurre il rapporto del deficit e del debito sul Pil.