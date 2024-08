Black Myth Wukong | Nuovo aggiornamento disponibile cosa cambia?

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 30 agosto 2024) Game Science ha resounper, il quale apporta una lunga serie di correzioni, scopriamole insieme. Forse vi interesserà sapere anche Come accedere ai DLC dicorrettivo perCome riportato sul sito ufficiale: Risolto un problema per cui l’abilitazione di FSR poteva causare arresti anomali per alcuni giocatori durante l’avvio o il prologo. Risolto un problema di crash in determinate aree della Caverna Tela di Ragno quando è abilitato il Full Ray Tracing di NVIDIA. Risolto un problema per cui i capelli si allungavano in modo anomalo. Ottimizzati gli effetti dei capelli per il Re Yaoguai “Lingxuzi”. Risolto un problema per cui apparivano blocchi anomali sul terreno nella scena di battaglia con il Re Yaoguai “Pesce Yin-Yang” su PS5.