Luna Rossa conquista la prima vittoria in Louis Vuitton Cup | Orient Express liquidata

(Di giovedì 29 agosto 2024)ha sconfittoe hato lanellaCup, ovvero il torneo degli sfidanti che designa chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano, tornato nelle acque di Barcellona dopo aver perso il testa a testa con i Kiwi (spettacolare manovra di Peter Burling nel secondo lato di bolina), ha avuto la meglio sulla compagine francese e ha così portato a casa il primo punto utile per il round robin. Team Prada Pirelli ha così agganciato i transalpini (in precedenza capaci di battere Alinghi) e INEOS Britannia (brava ad approfittare di un problema di American Magic in fase di pre-partenza) in testa alla classifica del round robin, che promuoverà le prime quattro classificate alle semifinali.