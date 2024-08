L’attivismo di Tajani finisce per irritare Meloni | vuole farle da garante a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nella faida interna e quotidiana tra Lega e Forza Italia su diritti, Autonomia e candidati alle Regionali, rientra anche la collocazione politica dei due partiti in Europa. Forza Italia fa parte della grande famiglia del Partito popolare europeo che ha portato alla rielezione della presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen. La Lega di Matteo Salvini è all’estremo opposto con i Patrioti di Viktor Orban e Marine Le Pen. Nel mezzo, si può dire, ci sono i Conservatori di Giorgiagarantire in Europa perChesia tenuta alla larga da socialisti e liberali, tagliata fuori dalle decisioni che contano da Francia, Germania e Spagna, guardata con sospetto dalla stessa von der Leyen, non è un mistero per nessuno.