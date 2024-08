Priftis | Vedrete saremo competitivi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) "Per ora siamo solo un roster di nomi. Il mio primo auspicio è diventare il prima possibile una squadra, con una chimica analoga a quella dell’anno scorso". Con una importante dichiarazione d’intenti, espressa in un italiano quasi perfetto, il coach della Unahotels, Dimitristrova lo slogan che caratterizza l’ Open Day di inizio stagione svoltosi, come da tradizione, al Cere di Canali. La Pallacanestro Reggiana ha il forte desiderio di confermare il buon esito della precedente, consapevole che non sarà facile. "Prima di tutto conquistiamo la salvezza - chiarisce con il consueto pragmatismo la presidente, Veronica Bartoli - poi guarderemo al resto. Abbiamo di fronte a noi un campionato super equilibrato, dove anche le neopromosse promettono fuoco e fiamme, per cui, come dice Sandro (Bencardino, il preparatore fisico della truppa reggiana, ndr) testa bassa e lavorare.