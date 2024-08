Droni sulla Russia in fiamme un deposito di carburante Zelensky | Situazione critica a Pokrovsk Ue valuta l’addestramento in Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La strategiaappare ormai chiara: cercare di resistere alla pressione russa in Donbass e, allo stesso tempo, portare il maggior numero di attacchi oltreconfine. Così anche nella notte tra martedì e mercoledì una pioggia disi è abbattuta nelle regioni della Federazione al confine col Paese di Volodymyr. Le forze di difesa di Mosca hanno fatto sapere di aver abbattuto 12 velivoli, ma altri hanno colpito gli obiettivi nella regione di Voronezh e di Rostov, mentre continuano le battaglie di terra nel Kursk e al confine con Belgorod. In Unione europea, secondo quanto riportato da Die Welt che cita un documento del servizio europeo per l’azione esterna, intanto si riflettepossibilità di svolgere addestramento militare su suolo ucraino.