Tempo effettivo challenge capitani microfonati | rivoluzione nel calcio italiano?!

(Di martedì 27 agosto 2024) Abbiamo chiesto all’Ifab la “possibilità di testare ildi gioco: questo consentirebbe di rispondere ad una esigenza sempre più avvertita da tutti. Tutte le partite devono avere una durata reale, oggi non può essere garantita né attuata dal recupero deciso discrezionalmente dall’arbitro“. È quanto dichiarato dal presidente della Feder, Gabriele Gravina, durante la conferenza stampa tenutasi presso la sede della Figc a via Allegri a Roma. “Sulc’è molta sensibilità, è un tema condiviso da più parti con un buon livello di convincimento da parte delle istituzioni che dovranno valutare. I tempi dipenderanno dall’Ifab – prosegue Gravina -, ci aspettiamo una risposta in tempi rapidi: la disponibilità c’è“.