Il Gran Premio di Monza resterà nel calendario F1? Sì se verranno fatti alcuni lavori | quali sono

(Di martedì 27 agosto 2024), martedì 27 agosto 2024 – Attilio Fontana, governatore lombardo, non ha dubbi: “Ildi? C’è e ci sarà sempre”. Ottimismo della volontà o ottimismo della ragione? Di certo la voce del presidente della Regione – che è comunque autorevole, se non altro perché guida un ente che è parte in causa della partita – è quella che si è espressa con maggiore convinzione riguardo il rinnovo del contratto fra la città della corona ferrea e la Formula 1. L'intesa è in scadenza nel 2025 e le parti, per ora, hanno espresso volontà comune di mantenere inuna gara che si avvierebbe così all’edizione numero 100 (questa domenica si correrà la novantacinquesima). C’è, però, il nodo del tempo, fattore che è considerato il nemico principale di un accordo che sembra voluto da tutti e sul quale, va detto, aleggia un cauto ottimismo.