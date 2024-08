Pericolosamente vicini perché vedere il documentario sugli orsi in Trentino | la convivenza è possibile?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) A che ci servono glinon abbatterli tutti e farla finita? È intorno a questa domanda – espressa esplicitamente solo nel finale – che si snoda, ilfirmato da Andreas Pichler (in programmazione il 26, 27 e 28 di agosto al cinema) sul rapporto, in, tra i grandi carnivori e l’uomo. Un’area fortemente antropizzata, che ospita circa centoe che dalla morte di Andrea Papi, avvenuta il 5 di aprile del 2023 sul Monte Peller, non smette di far parlare di sé. E la pellicola – distribuita da Wanted in collaborazione col Club alpino italiano – parte proprio dalla scomparsa del runner, con la ricerca, di notte, in Val di Sole. E con una voce fuori campo che anticipa una delle posizioni, rappresentate così bene, insieme alle altre, sulla gestione dei plantigradi: “La natura è pericolosa. E non siamo noi i suoi padroni”.