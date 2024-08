Morta Camilla Cecconi la ragazza investita con l’amica mentre andava in chiesa Indagata la 72enne al volante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 agosto 2024 – Èin ospedale la 21enne, una delle du amiche investite sulle strisce pedonalino a messa. A travolgerle è stata una donna di 72 anni,per omicidio stradale. Il gravissimo incidente è avvenuto ieri mattina a Palestrina, in provincia di Roma. L'altra, una coetanea, avrebbe riportato alcune fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato un weekend di sangue quello appena trascorso, tra la bambina di 8 anni deceduta a bordo di una Smart nel Napoletano e l’incidente in monopattino in cui hanno perso la vita due ragazzi a Ragusa. Le due amiche sono state investite da una Renault Meganeattraversavano la strada via Colle Girello, vicino alla Prenestina Nuova, per andare inalla parrocchia Sacra Famiglia.