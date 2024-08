Francesca Pascale | Bravo Tajani sullo ius scholae Io? Favorevole anche allo ius cannabis

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 26 agosto 2024)apprezza la svolta di Antoniodentro Forza Italia. Che considera sempre casa sua, visto che è «il partito per cui ho militato e in cui ho creduto, dopo un primo voto per Marco Pannella». E oggi, spiega in un’intervista a La Stampa, èius: «Totalmente! Io sono a favoredello ius soli. Chi nasce nel mio Paese ha diritto a essere cittadino italiano. E ha l’obbligo e l’onore di istruirsi come cittadino italiano». Per questo, spiega, è «felicemente sorpresa da. L’ho conosciuto come un uomo molto diplomatico, e ci homolto litigato. Ora faccio il tifo per lui: sono orgogliosa che tenga la schiena dritta su questo tema seguendo l’eredità di Berlusconi». La polemica con la Leganon svela se Berlusconi la pensasse davvero cosìius soli: «Non mi permetto di dire quello che pensava il presidente Berlusconi.