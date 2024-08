Argentina | Dybala convocato da Scaloni per le qualificazioni Mondiali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Paulosi prepara a partire per l’. La ‘Joya’, che negli ultimi giorni ha messo in muto le sirene arabe rimanendo tra le file della Roma, ha ricevuto la chiamata del commissario tecnico Lionel. Tra i motivi che hanno portato alla sua permanenza nella capitale, c’era proprio il fattore nazionale. I campioni del mondo in carica si preparano alla prima fase diper i2026, che andranno in scena tra Messico, Stati Uniti e Canada.e compagni si vedranno impegnati contro il Cile e la Colombia, rispettivamente il 6 e il 10 settembre.daper leSportFace.