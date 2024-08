Acca Larenzia le crisi isteriche della sinistra non fermeranno la sua crisi irreversibile

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 ago – Abbiamo superato ogni limite del ridicolo, con l’ennesima polemica sue sull’immobile che fu del Msi. Casapound ha risposto alle accuse, noi ci permettiamo di commentarne il livello imbarazzante., lesull’acquisto dell’immobile La cattivissima fondazione privata ha versato 30mila euro per, o meglio per l’immobile che ne costituisce un’attuale sede di Casapound. Sacrilegio. Contro cosa non si capisce, o meglio si legge anche se fa ridere: non è possibile sostenere i malvagi neofascisti. Perché i neofascisti sono malvagi a prescindere: pure se fanno propria una sede in cui sono stati assassinati tre ragazzi innocenti oltre 45 anni fa.