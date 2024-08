Tennis l’Italia arriva a quota quindici titoli nel 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Bologna, 25 agostosta forse vivendo il miglior momento di sempre per quanto riguarda il. Dalla vittoria della Coppa Davis nella parte finale del 2023 si è aperto un ciclo aureo che ha visto gli azzurri dominare nel, sia nel maschile che nel femminile, nel singolo e nel doppio. Ilsi è aperto con la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open, che ha riportato un trofeo del Grande Slam nella Penisola dopo 48 anni (per quanto riguarda ilmaschile singolare). Questo successo è stato l’inizio della scalata finale dell’altoatesino, che nei mesi successivi ha poi raggiunto il primo posto nel ranking, diventando il primota italiano a riuscire in quest’impresa. Ma non è finita qui.