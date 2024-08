America’s Cup Luna Rossa recupera uno svantaggio siderale New Zealand ko contro Patriot ora il match racce

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) A Barcellona sono andate in scena le ultime tre regate del round robin nell’ambito dei preliminari diCup. Nelle acque catalane si sono disputati tre confronti, a precedere ilrace finale riservato alle prime due classificate: già da ieri si sapeva che il testa a testa per il successo in questo evento di preparazione sarebbe stato trae Team New. Oggi entrambi gli equipaggi sono scesi in mare: i Kiwi sono stati sconfitti da American Magic, Team Prada Pirelli ha regolato Alinghi. I due sodalizi hanno così chiuso la fase a gironi a parità di successi (4) e tra poco daranno vita a un confronto roboante per il successo.