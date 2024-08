Pronostici Serie A la 2ª giornata | 3 vittorie casalinghe e 2 blitz in trasferta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2024) L’attesa è finita. LaA è pronta a scendere in campo per la 2ª. Nel primo blocco quattro partite interessanti: Parma-Milan, Udinese-Lazio, Inter-Lecce e Monza-Genoa. Domenica altre gare importanti: Fiorentina-Venezia, Torino-Atalanta, Napoli-Bologna e Roma-Empoli. Lunedì in programma due posticipi interessanti: prima lo scontro salvezza Cagliari-Como e poi ladella Juventus sul campo del Verona. ScommesseA: analisi e consigli sulle partite della 2ªParma-Milan 2 Il Milan è chiamato al riscatto dopo l’esordio negativo contro il Torino. Il Parma è un osso durissimo ma la squadra di Fonseca non può permettersi un altro passo falso. Udinese-Lazio MG 1-3 Ospite La sfida tra Udinese e Lazio si preannuncia equilibrata. I biancocelesti sono superiori qualitativamente e la proposta MG 1-3 ospite sembra affidabile. Inter-Lecce 1 + over 1.