L’hanno uccisa in due Omicidio di Sharon Verzeni la rivelazione del papà del fidanzato

(Di venerdì 23 agosto 2024)di: dal padre deldella baristaarriva una nuova possibile ipotesi sul killer. Mario Ruocco è il padre di Sergio Ruocco, compagno di, la donnaa coltellate in strada la notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola. L’uomo ha parlato poco fa ai giornalisti di Morning News, spiegando chi, secondo lui, sarebbe l’assassino. Tutto questo mentre prosegue il lavoro degli inquirenti. È da segnalare un nuovo sopralluogo nella casa in cui Sergio evivevano insieme. Da ricordare che il padre di Sergio aveva già parlato nei giorni scorsi in un’intervista a Il Giorno. Come andavano le cose fra il figlio e? “Andavano d’amore e d’accordo – raccontò Mario –. Sergio aveva trovato l’anima gemella. Si preparavano per avere un figlio. L’unico problema di Sergio era il mutuo.