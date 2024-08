America’s Cup 2024 Luna Rossa vola nel match race della seconda giornata | vittoria su American Magic

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 agosto 2024) Barcellona, 23 agosto– Torna in acquaPrada Pirelli Team, dopo ladi ieri su Orient Express (Francia) (leggi qui), nella primaFase Preliminare Louis Vitton Cup dell’Cup. E fa una grande e veloce partenza su, grazie a una grande manovra del lavoro interosquadra tricolore. Gli Azzurri comandano il terzo, guadagnando man mano, nei vari gate di gara, il vantaggio suglii, tra gli avversari più osticicompetizione. Arriva un altro prezioso e pesante punto per l’Italia (2 punti, agguantando proprio gli avversari odierni in Classifica), nel mare antistante il Porto di Barcellona. Orient Express intanto accusa problemi tecnici e Team New Zealand vince senza regatare, l’ultimodi. Quest’ultima sale in cima alla Classifica con tre punti.