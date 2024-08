Sharon Verzeni c’è un testimone indagato I genitori segnalano due stranezze agli inquirenti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 22 agosto 2024) C’è unper l’omicidio diin via Castegnate a Terno d’Isola. Ma l’accusa nei suoi confronti è quella di falsa testimonianza. Mentre l’autopsia dice che la 33enne quella notte tra il 29 e il 30 luglio è morta senza riuscire a difendersi perché l’aggressione è stata velocissima. E probabilmente l’assassino ha usato un coltello da cucina. E si cerca ancora la persona in bicicletta ritratta da alcune telecamere di sorveglianza. I carabinieri coordinati dal pubblico ministero Emanuele Marchisio seguono due piste. Il primo legato alla vita di, alla sua professione e a Scientology. Il secondo è quello del killer che colpisce e scompare. Ma proprio perché nessuno lo ha visto è possibile che viva proprio in quella zona. E che non avesse quindi bisogno di scappare da un occhio elettronico.