Il sindaco di Bologna Lepore e i disagi dei residenti | Rispondo anche se il cittadino è di Fratelli d’Italia L’ira dei meloniani

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 22 agosto 2024) Non è affatto piaciuta aila dichiarazione deldiMatteoche, rispondendo a una domanda sulle iniziative di contrasto alle risse avvenute in via Capo di Lucca nel capoluogo emiliano, ha deciso di tirare in ballo un residente, rappresentante di. «Abbiamo molte segnalazioni da un parente di un rappresentante di FdI, che prendo sul serio perché, nonostante questo, è un». Dichiarazioni, queste, che hanno mandato su tutte le furie il partito della premier Giorgia Meloni. Il senatore di FdI Marco Lisei, ha sottolineato «la gravità inaudita» di quanto detto daldi