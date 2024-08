Non dispiacerti sorridi | Eriksson lancia un messaggio emozionante dopo la diagnosi di cancro

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Breaking: Sven-Goranha inviato undi addioladiterminale, dicendo ai fan: “Prendetevi cura della vostra vita e vivetela”. All’ex allenatore dell’Inghilterraè stato diagnosticato unal pancreas all’inizio di quest’anno, e a gennaio aveva dichiarato di avere “nella migliore delle ipotesi un anno di vita”., che ha vinto i campionati alla guida del Benfica e della Lazio e ha guidato la Roma e la Sampdoria alla vittoria della Coppa Italia, è stato oggetto di un documentario di Amazon Prime. In un’anteprima del documentario,ha rivolto untoccante ai fan, dicendo: “Ho avuto una bella vita. “Penso che siamo tutti spaventati dal giorno in cui moriremo, ma la vita riguarda anche la morte. Devi imparare ad accettarla per quello che è.