Milan Alice Campello scoppia in lacrime per strada a Madrid | era al telefono con Morata!

(Di mercoledì 21 agosto 2024), l’ex moglie di Alvaro Morata,ta inin pieno centro adopo una telefonata forse con lo spagnolo Continua la telenovela tra l’attaccante delAlvaro Morata e la sua ormai ex moglie. Dopo che nelle scorse settimane i due avevano annunciato, a sorpresa, l’interruzione della loro storia d’amore, la modella e influencer è stata vista piangere inin pieno centro a. A rivelare l’indiscrezione è il giornalista spagnolo Javier de Hoyos, che durante il programma De Corazon ha raccontato quanto accaduto: “Èta a piangere in mezzo alladavanti a tutti. Molte persone l’hanno potuta vedere. Una sua fan voleva avvicinarla per chiederle una foto ma alla fine ha deciso di non farlo perché lei non smetteva di piangere”.