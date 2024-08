Toh cosa spunta fuori dalla convention di Kamala Harris | la foto che potrebbe azzoppare la candidata | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Per festeggiare la nomination di, a Chicago arriva uno scannatoio mobile di bambini. L'annuncio di Planned Parenthood Great Rivers of St. Louis, l'organizzazione abortista più nota degli Stati Uniti, ovviamente camuffa l'iniziativa presentandola come un servizio perla «salute riproduttiva» offerto gratuitamente a tutte le donne. Sembra addirittura beneficenza, presentato così. In realtà, invece che di una struttura sanitaria, si tratta di un pullman trasformato in clinica per aborti, vasectomia e contraccezione d'emergenza, cioè la pillola del giorno (o dei giorni) dopo. Là si possono fare a pezzi i nascituri nel grembo materno e poi andare subito ad acclamare l'attuale vicepresidente degli Stati Uniti, magari cantando slogan contro Donald Trump, per accusarlo di calpestare i diritti umani.