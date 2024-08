Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello! Cita emorroidi intervista surreale

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 20 agosto 2024) Le voci sono sempre più insistenti, ma arriva una prima conferma anche in maniera indiretta:è nel cast del. L'ex ballerino di Fantastico celebre per il suo talento e per essere il marito della showgirl Carmen Russo, sembra essere vicino a varcare la porta rossa del reality più seguito d'Italia. Nonostante i rumor,non ha ancora confermato ufficialmente la sua partecipazione, però nella suaha lasciato intendere che sarà proprio un concorrente. Accanto a, si vocifera che potrebbero entrare nella Casa delaltri volti noti dello spettacolo italiano. Tra i nomi che circolano, ci sono Clarissa Burt, Franco Oppini, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Il format anche quest'anno prevede una combinazione di celebrità e persone comuni, una formula che tenta di mantenere alto l'interesse del pubblico.