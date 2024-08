Anticipazioni The Family la puntata di oggi 20 agosto

Leggi tutta la notizia su zon

"The" ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. The, ladi20La famiglia Soykan convoca l'avvocato Cagri per preparare tutti i componenti a un probabile interrogatorio della polizia che dovrebbe avvenire il giorno seguente. Ceylan è stressata e triste perché le è difficile sopportare il peso di quello che sta succedendo, mentre Yagmur dal canto suo fugge dalla villa e torna nella casa in cui abitava con Devin. Aslan ha un incontro faccia a faccia con Ilyas e tra i due uomini ormai c'è guerra aperta.