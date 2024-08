Chiocciola mossiere promosso Maggi | Gingillo che traiettorie Il Terzo polo? Non so se nascerà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Siena, 19 agosto 2024 – “Soddisfatto della prestazione di, della sua forte personalità. E della professionalità. Quando porti persone del suo calibro appare quasi riduttivo dire che sono un valore aggiunto. Consigli alla stalla, lavoro di squadra con tutti i componenti dello staff. Impegno assoluto. Al rientro in Contrada è stato accolto da un applauso fortissimo”, spiega il capitano dellaAlessandroha tirato il fuori il massimo da Comancio. “E lui stesso ha presobasse e perfette”. Parliamo della mossa: nel 2022era stato molto duro con Bircolotti. Quella del 17 agosto come la valuta? “Se fosse stata data buona la prima il nostro cavallo che era un esordiente avrebbe risentito meno della confusione che c’era fra i canapi, qualche colpo e pestone l’ha preso. Non capisco perché l’ha invalidata, sembrava buona.