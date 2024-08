Chiara Frattesi | chi è il nuovo flirt di Golier?

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 19 agosto 2024) La frequentazione tra Geolier esembra procedere a gonfie vele, catturando l’attenzione dei fan e dei media. Solo poche settimane fa, alcune immagini dei due insieme hanno iniziato a circolare, facendo intuire l’inizio di una possibile storia d’amore. Ma chi è la donna che sembra aver conquistato il cuore del rapper napoletano? Scopriamo qualcosa di più su di lei e sul loro legame che sta già animando le pagine di gossip. Le recenti foto pubblicate dal settimanale Chi hanno acceso nuovamente i riflettori sultra Geolier e, modella e influencer romana. Gli scatti li mostrano insieme durante un momento di relax in piscina, immersi nella splendida cornice di una villa di lusso in Costa Smeralda, affittata dal rapper per trascorrere le vacanze estive in compagnia di amici e familiari.