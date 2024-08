Calciomercato Atalanta ufficiale l’arrivo di Samardzic dall’Udinese | le cifre dell’operazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il centrocampista Lazarè un nuovo giocatore dell’in questa sessione di mercato. Il 22enne arrivaa titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni facilmente raggiungibili, per un’operazione che, bonus compresi, costerà un totale di 25 milioni di euro. Chi è LazarNato in Germania, e più precisamente a Berlino, ma naturalizzato serbo, è cresciuto nel settore giovanile dell’Herta Berlino, con il quale esordisce in Bundesliga il 22 maggio 2020, a 18 anni e 2 mesi, nel vittorioso derby cittadino (4-0) contro l’Union Berlino. Chiude la stagione 2019-2020 con uno score di 3 presenze in prima squadra e di 5 presenze (con una rete) nella seconda squadra dell’Herta. Il 7 settembre 2020 si trasferisce al RB Lipsia, ma è una partentesi di una sola stagione.