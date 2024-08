Bologna quest’anno si fa la storia C’è un futuro di gloria da scrivere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) La Champions è un diamante strano: brilla tantissimo, ma non è per sempre. Meglio affrontarla con lo spirito di un’esperienza unica, in maniera totalizzante, senza rimpianti. Ma soprattutto all’altezza. Ilritorna nel salotto più nobile d’Europa dopo sessant’anni, il che già basterebbe a dare la motivazione per non sbagliare l’abito. Chiaro poi che, dall’altra parte, troverà delle ’multinazionali del pallone’: squadroni enormi con bilanci enormi e campioni enormi. Sul piano economico non c’è. Sul piano tecnico non che sia meno ardua la questione. Ma qui i rossoblù possono giocarsela, con la forza delle idee e di un calcio coraggioso sì, purché intelligente. Italiano ha portato la Fiorentina due volte consecutive in finale di Conference League, che certamente è tutt’altra cosa rispetto alla Coppa dalle grandi orecchie.