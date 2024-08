Robur sensazioni positive E adesso gli ultimi innesti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Dopo il lungo e faticoso ritiro in riva al lago Trasimeno lasi gode qualche giorno libero prima di riprendere la preparazione al Bertoni dell’Acquacalda lunedì pomeriggio. Possibile che i bianconeri disputino un test amichevole nel fine settimana per arrivare pronti al primo impegno della nuova stagione, fissato per le 16 di domenica 25 agosto a San Donato Tavarnelle per il primo turno di Coppa Italia di serie D. Le indicazioni che arrivano dalle tre settimane in Umbria sono sicuramente: il gruppo ha avuto modo di amalgamarsi e di favorire l’integrazione tra confermati e nuovi. Tra essi c’è anche il giovane portiere Domiziano Tirelli, prospetto interessantissimo arrivato in prestito secco dal Catania del direttore sportivo Faggiano.