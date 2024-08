Marra ricorda Cossiga a 14 anni dalla morte | Statista e uomo libero

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 17 agosto 2024) (Adnkronos) – "Sono passati 14di Francesco, amico prezioso a cui non volli mai dare del tu e che per me restò sempre 'il presidente', anzi 'il presidentissimo' come mi piaceva chiamarlo nelle nostre lunghe telefonate.non c'è più, e, oggi più di ieri, stupisce la sua incredibile capacità di L'articoloa 14: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.