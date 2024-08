Star Wars Outlaws il nuovo trailer è dedicato ai Pianeti esplorabili da Kay Vess

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ubisoft ha pubblicato undiinteramente aipresenti all’interno del gioco, con i giocatori che potranno esplorarli liberamente nel corso dell’avventura di Kay. Grazie a questofilmato promozionale è possibile di conseguenza dare un’occhiata ad alcuni dei mondi che sarà possibile visitare in, tra i quali troviamo Akiva, Toshara, Kijimi e Tatooine, tutti contraddistinti da binomi e tratti peculiari. Difatti come sarebbe lecito attendersi, ogni Pianeta presente neled atteso gioco di Massive Entertainment è a tutti gli effetti unico, con il team di sviluppo che ha lavorato duramente per riuscire a trasportare all’interno diil classico stile di Guerre Stellari.