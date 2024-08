Alice Campello e Alvaro Morata parla la governante | Sono in crisi da un anno e mezzo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) La recente notizia della separazione tra, neo acquisto del Milan, e sua moglie, imprenditrice, modella e influencer, ha spiazzato tutti e in tanti ancora continuano a chiedersi cosa sia successo. La coppia si era infatti sempre mostrata come un esempio di famiglia felice, con quattro figli – l’ultimo nato solo unfa – tra vacanze idilliache, giornate ricche di baci, abbracci e dediche romantiche. Tuttavia, dietro questa facciata social si celava una realtà ben diversa. In un’intervista esclusiva rilasciata a TardeAr, il programma televisivo condotto dal giornalista Andrea Herrero, ladella coppia ha rivelato che latraera in corso da circa un. “inda un”, ha dichiarato, contraddicendo l’immagine di armonia familiare che i due hsempre mostrato sui social.