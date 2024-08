Le saune capovolte dell’Alpin Panorama Hotel Hubertus a Valdaora

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 13 agosto 2024) ANDARE all’inferno? Se gli inferi sono quelli della Sky Spa Heaven & Hell dell’Alpin, Bolzano, l’approdo è un vero piacere. Arrivarci è facile: si attraversa una passerella in legno sospesa sulla Val Pusteria e si scende di un piano in una baita “capovolta”. È da lì che si entra nella zona più bollente di una Spa davvero sottosopra, che ospitapanoramiche, textile-free, in cui crogiolarsi senza coperture, lontano dalla bolgia. Per risalire rapidamente in paradiso e rilassarsi contemplando le vette dolomitiche, sdraiate tra le bolle di vasche idromassaggio all’aperto, basta prendere una scala di vetro.