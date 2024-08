Olimpiadi la dieta di Tamberi al centro delle polemiche | arriva la sua risposta social | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dopo la finale del salto in alto e i problemi di salute che ha affrontato alledi Parigi 2024, Gianmarcoè stato bersagliato suicon centinaia di commenti non per i suoi salti, ma per la sua, collegando il suo peso alla colica renale sofferta. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invitato a lasciare i giudizi ai tecnici, sottolineando la competenza dello staff che segue: “Lesuisulla magrezza di Gimbo? Devono parlare i tecnici, gli scienziati.è seguito da persone competenti. Io – ha aggiunto Malagò – non mi sento di dare alcun giudizio, tantomeno negativo, su quello che è successo o fare una correlazione e inviterei la gente a non farlo“.