Ogni estate 400 morti per annegamento | ecco le 5 regole d’oro per prevenire incidenti fatali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024)anno in Italia, circa 400 persone perdono la vita per. Di queste, circa 40 (il 10%) sono minori. In occasione della giornata mondiale per la prevenzione dell’del 25 luglio, istituita dalle Nazioni Unite, vale la pena ricordare quali sono leperquesti. Come sottolineano gli esperti dell’ospedale Bambin Gesù di Roma, “Sorveglianza, prevenzione e rispetto dellesono i tre fattori più importanti per evitare pericolosi”. Si tratta di principi che assumono rilevanza ancora maggiore se guardiamo ai dati degli ultimi dieci anni, in cui in Italia, come informa l’Istat, sono morte 3.760 persone per