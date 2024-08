Sharon Verzeni spunta una nuova testimone | la prima a trovare il corpo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024) Nella tragica notte tra il 29 e il 30 luglio, una ragazza di Terno d’Isola è stata laa imbattersi in, la giovane barista di 33 anni, trovata morta a coltellate in strada. La donna, secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo, stava transitando con la propria auto quando ha notato ildi, riverso sul marciapiede a pancia in su.Leggi anche: Alberto muore a 22 anni dopo un malore in piscina. Cinque anni fa la sorellina tremendo Il primo incontro con la vittima Inizialmente, forse colta dal panico, lasi è allontanata dalla scena. Tuttavia, colpita dal rimorso o dal senso di responsabilità, ha deciso di tornare indietro. In quel breve lasso di tempo, una coppia di fidanzati, anch’essi di passaggio, aveva già fermato la loro auto e chiamato il 112, tentando di prestare i primi soccorsi alla vittima.