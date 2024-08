Parigi 2024 ministro francese | Successo organizzativo nonostante i dubbi di qualcuno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) “diè stato un”. Così ildimissionario incaricato del Turismo, Olivia Grégoire, in un’intervista a La Tribune Dimanche in cui fa un primo bilancio delle Olimpiadi di. Grégoire ha elencato un paio di numeri per dare l’idea di quanto sono valsi questi Giochi soprattutto in termini di turismo: “Si registra un aumento dei pernottamenti del 16% in tutte le città ospitanti e il 20% in Île-de-France. La frequentazione dei musei e dei ristoranti e il consumo nei bar sono stati in media superiori al 25% a, triplicati a Saint-Étienne e raddoppiati a Lille. Ma i benefici economici non si fermeranno qui, poiché in passato è stato dimostrato che gli effetti positivi delle Olimpiadi si sono manifestati anche molto tempo dopo l’evento”.