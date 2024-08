Il caldo porta i turisti in montagna Estate ’tutto esaurito’ sull’Amiata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Il’scalda’ il turismo. Publico delle grandi occasioni in, trovare un posto letto è una impresa. C’è il tutto esaurito e si registra un fenomeno anomalo: in questi giorni laè presa d’assalto anche da tanti pendolari. Sia dai paesi della zona, dove si boccheggia per le temperature alte, sia da zone limitrofe. "La stagione – dice Daniele Coppi, presidente dell’associazione degli operatori ’Amiata Insieme’ – è partita piano, ora, con questo, sta andando alla grande. C’è il movimento delle grandi occasioni. Ci voleva dopo una stagione invernale andata malissimo". Persone in cerca di una boccata di ossigeno, di un po’ di freso. "In vetta – dice ancora Coppi – non si superano mai i 26 gradi al sole. All’ombra la media della temperatura di questo giorni è sui 23 gradi".