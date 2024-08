Pentathlon moderno Malan vince il bronzo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 agosto 2024) Parigi – Giorgioha ottenuto la medaglia dinel, portando il bottino italiano a un totale di 39 medaglie ai Giochi Olimpici. La gara, che combina nuoto, scherma, equitazione, corsa e tiro a segno, ha vistoeccellere in tutte le discipline, confermando il suo stato di forma e la sua determinazione. Questo risultato rappresenta una tappa significativa per l’Italia, che continua a mantenere una posizione di rilievo nel medagliere complessivo. Con questa vittoria,non solo arricchisce il suo palmarès personale, ma contribuisce anche a rafforzare la tradizione italiana in uno degli sport più completi e impegnativi delle Olimpiadi. L'articoloilproviene da The Social Post.