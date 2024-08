Empoli-Catanzaro 4-1 la doppietta di Fazzini apre e chiude il poker azzurro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – Nella notte di San Lorenzo i pochi più di 1700 spettatori del Castellani-Computer Gross Arena non avranno potuto ammirare molte stelle cadenti, ma la prima ufficiale dell’ha portato senza dubbio buone indicazioni per Roberto D’Aversa e i tifosi azzurri. Coppa Italia,: le foto della partita Prima di tutto l’ha centrato quella qualificazione in Coppa Italia che mancava da due stagioni. E anche a livello di autostima, per un gruppo che ha appena iniziato il proprio percorso, non è certo cosa da poco. Poi ci sono le note liete Esposito e Colombo, entrambi a segno alla prima con la nuova maglia, ma soprattuttoche ha aperto e chiuso ilalcon due reti di pregevole fattura unite a una prestazione finalmente di chi ha la consapevolezza di poter incidere.