Correa-Inter un matrimonio da separato in casa La situazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024) Joaquincontinua a giocare dain. L’attaccante argentino giocherà anche domani con l’: e salgono le quotazioni per vederlo dal primo minuto contro il Genoa. PRESENTE – Tra l’e Joaquinsi rischia il gelo. L’attaccante argentino, rientrato a Milano dopo il mancato riscatto del Marsiglia, rischia adesso di bloccare il mercato in entrata dei nerazzurri., dopo una preparazione da titolare, finirà con il passare del tempo all’ultima posizione delle gerarchie di Simone Inzaghi. Allo stesso tempo però, l’ex Lazio è l’attaccante più pronto a giocare la prima di campionato contro il Genoa di settimana prossima. Proprio per questo lo stessopotrebbe giocare da titolare nell’ultima amichevole di domani sera contro il Chelsea a Londra.