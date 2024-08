Parigi 2024 nuoto di fondo | il bronzo sfuma allo sprint per Acerenza Paltrinieri è 9

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’Italia sogna una medaglia a lungo durante la 10 km maschile didi, ma alla fine deve fare i conti con l’ennesimo ‘legno’ di questi Giochi di. Domenicoè il migliore dei due azzurri in gara, mafinale si arrende all’ungherese David Betlehem in una lotta per il terzo gradino del podio. Sei decimi, questi restano tra il nuotatore di Potenza e una medaglia Olimpica. Una grande giornata per ilin acque libere magiaro, con l’oro che è andato a Kristof Rasovszky, già argento a Tokyo e protagonista di una prestazione sensazionale, sempre in spinta, dal primo all’ultimo metro. L’argento è del tedesco Oliver Klemet, mentre dopo 8 chilometri a tutta crollano nel finale i due veterani Florian Wellbrock e Gregorio, rispettivamente ottavo e nono all’arrivo.