No al Parco eolico di Monte Burano Anche Italia Nostra si schiera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Legambiente, gli esperti coordinati dalla Pro Foligno e, con l’ausilio dell’avvocato Valeria Passeri. A questo punto sono diverse le osservazioni arrivate al Mase per il progetto deldi. Se le prime hanno puntato su rilievi tecnici e paesaggistici, l’intervento dipone tutta l’attenzione sulla sussistenza, nella zona, di usi civici. "Non può non sconvolgere – scrivenella nota redatta dall’avvocato Passeri – la superficialità con cui si tende ad eludere la normativa inderogabile sull’uso civico e degli assetti fondiari collettivi".