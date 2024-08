Volley femminile Italia-Turchia | precedenti favorevoli due vittorie alle Olimpiadi e due successi in stagione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’affronterà lanella semifinale del torneo didi Parigi 2024. La nostra Nazionale scenderà in campo per sfidare le Campionesse d’Europa di fronte al pubblico della South Paris Arena, con il chiaro intento di meritarsi la qualificazione alla finale per l’oro da disputare domenica 11 agosto contro la vincente di Brasile-USA. L’appuntamento è per stasera (ore 21.00), quando le vincitrici dell’ultima Nations League incroceranno le anatoliche per la 73ma volta nella storia: il bilancio è di 51e 21 sconfitte per il Bel Paese, l’auspicio è che la striscia positiva si prolunghi e che tra tre giorni si possa andare a caccia del bersaglio grosso dopo non aver mai superato lo scoglio dei quarti di finale nella storia a cinque cerchi.