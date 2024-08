Sono un maestro massone del massimo grado Quando finisce il rito di iniziazione facciamo ‘1-2-3 via il cappuccio’ | la rivelazione di Cecchi Paone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) “undel”. Alessandrotorna a parlare della sua appartenenza e fedeltà allaria. L’oramai “ospite” di ogni programma tv, ex conduttore tv, attivista Lgbtq+, durante una puntata del podcast “2046” di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli ha ricordato le origini familiari e i rituali dellaria. “Ioun, e in piùunarchitetto delsimbolico che è un’ulteriore crescita didi potenza massonica. E questo è nella storia della mia famiglia. Perché tu puoi essere cattolico, puoi essere ateo, puoi essere tante cose. Se seicredi nella libertà, nell’uguaglianza, nella fraternità, nel progresso, nei diritti umani, nei diritti civili. In Italia laria è stata fondata da Mazzini e Garibaldi, credo di non dover dire altro.orgoglioso di esserlo e non mi nascondo”.