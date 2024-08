Revenge Porn a Casal di Principe | 36enne finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’episodio di Tiziana Cantone non è servito proprio a niente. E nonostante sia la più squallida delle forme di vendetta e di frustrazione, c’è ancora chi la pratica. Il– letteralmente vendettaografica – è un reato severamente punito in Italia: è prevista una pena che va da uno a sei anni di prigione, con una pena pecuniaria fino a 15mila euro. Un altro racconto di violenza di intimità è successo oggi adi, in provincia di Caserta. Ungià noto alle forze dell’ordine, ha rubato lo smartphone della compagna, e, a sua insaputa, ha diffuso su un noto social network alcune foto della donna. Naturalmente, il contenuto di queste foto si può ben intuire La legge punisce la diffusione senza consenso, di questo tipo di materiale.