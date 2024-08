Omicidio di Sharon al lavoro anche i carabinieri del Ros che seguirono il caso Yara

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Terno d’Isola.Reparto Crimini Violenti del Ros stanno indagando sul misteriosodiVerzeni, la 33enne uccisa a coltellate nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio in via Castegnate a Terno d’Isola. Da un paio di giorni gli uomini del raggruppamento sono al fianco deidel nucleo investigativo di Bergamo che dalle prime ore dopo il delitto della ragazza stanno cercando di dare un volto al suo assassino. Il Reparto Crimini Violenti è stato creato per assicurare il potenziamento delle capacità investigative e di intervento dell’Arma in occasione di crimini particolarmente efferati che suscitano clamore nell’opinione pubblica oppure nei casi in cui la scomparsa di persone può essere correlata a un crimine.