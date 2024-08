LIVE Nuoto artistico Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Italia potenziale settima a quattro esibizioni dalla fine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.09 Giappone, con il tema ‘Alligatori’. Le asiatiche hanno bisogno di sei punti in più della Spagna per andare a podio. 20.07 Il Canada rimane avanti all’grazie al 253.0567 ed un punteggio complessivo di 859.2229.quasi certa del settimo posto. 20.01 Ora il Canada, sesta nazione in gara, con Hip Hop classics e un coefficiente più alto delle azzurre, 27.250. Le azzurre si giocano la sesta piazza con le nordamericane. 20.00 La Spagna resta avanti alla Francia! 267.1200 il punteggio iberico con 900.7319 totale, primo posto provvisorio per loro. POTREBBE essere una prestazione da medaglia. 19.55 Subito con la Spagna, con la routine ‘One Shot, One Opportunity’ campionando anche una parte di Lose Yourself di Eminem. 19.54 Non ci sono base mark per l’, 241.9866 il punteggio azzurro che vola fino a 845.9670.